Naufrágio deixa 12 mortos e 20 desaparecidos no sul da Índia

Doze pessoas morreram afogadas depois que um barco com peregrinos hindus virou em um rio no sul da India neste sábado. Vinte pessoas ainda estão desaparecidas. A tragédia aconteceu quando os peregrinos cruzavam o rio Godavari no estado de Andhra Pradesh, disse o superintendente da polícia local, Balakrishna. Os moradores e a polícia do distrito de Godavari Ocidental ajudaram no resgate de passageiros que caíram na água, enquanto outros tentavam se salvar nadando. Os trabalhos de resgate continuam em busca das pessoas que estão desaparecidas. O acidente ocorreu perto de Narsapur Mandal, a cerca de 350 km a leste de Hyderabad, a capital do estado.