Naufrágio deixa 14 mortos nas Filipinas Pelo menos 14 pessoas morreram afogadas e outras oito permanecem desaparecidas, em conseqüência do naufrágio de um navio de passageiros no litoral de Surigao do Norte, 750 quilômetros ao sudeste de Manila, confirmou neste domingo a Guarda Litorânea das Filipinas. Funcionários da Guarda Litorânea assinalaram que 55 passageiros foram resgatados com vida pelas equipes de salvamento nas águas da Ilha de Hinatuan, onde aconteceu o naufrágio. As autoridades regionais calculam que cerca de 150 passageiros estavam na embarcação, por isso não descartam a possibilidade de um número maior de vítimas. O acidente ocorreu em função de uma forte onda. O navio, de 34 toneladas, carregava uma carga extra de cimento e arroz. O naufrágio ocorreu na tarde de sábado, quando a embarcação se dirigia à ilha de Siargao procedente da cidade de Surigao, capital da província sulina, na região de Mindanao. Os acidentes marítimo são freqüentes ao longo das 7.100 ilhas que formam o arquipélago filipino devido ao mau estado de conservação dos navios e ao excesso de carga e de passageiros.