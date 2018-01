Naufrágio deixa 20 desaparecidos no Nepal Vinte pessoas estão desaparecidas e 49 foram resgatados, vítimas do naufrágio de um navio que levava 69 pessoas para assistir a um casamento no leste do Nepal na sexta-feira, informou a rádio estatal nepalesa. A embarcação tinha capacidade para 30 passageiros. Os noivos estão entre os resgatados. Mulheres e crianças são a maioria dos desaparecidos, afirmaram fontes oficiais. Devido ao mau tempo, o navio naufragou no rio Sapta Koshi, em Prakashpur, no distrito de Sunsari, cerca de 500 quilômetros ao sudeste de Katmandu. Os convidados para o casamento voltavam da cerimônia. Os acidentes de navio são freqüentes no Nepal durante a época das chuvas de monção, quando os rios transbordam.