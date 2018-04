Naufrágio deixa 37 mortos e dez desaparecidos na Índia

Pelo menos 37 pessoas morreram e dez pessoas estão desaparecidas no naufrágio de um barco no Estado de Bihar, no leste da Índia. O acidente ocorreu quando um ferry rudimentar, levando cerca de 80 pessoas, naufragou enquanto cruzava o Rio Ganges, no distrito de Buxar, informou o chefe de polícia da área, Upendra Sinha. A maioria das vítimas era formada por agricultores que retornavam para suas casas.

"A tragédia ocorreu por causa da superlotação do barco, que não tinha capacidade para levar mais de 30 pessoas", disse um funcionário do distrito. Os barcos do tipo do que se acidentou são um meio de transporte comum em Bihar, que é cruzada por vários rios. As informações são da Dow Jones.