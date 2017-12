Naufrágio deixa mais de 840 desaparecidos na Indonésia Mais de 840 pessoas estão desaparecidas após p naufrágio de um barco no litoral da ilha indonésia de Java, informou neste sábado a Marinha indonésia à rádio Elshinta. De acordo com as primeiras informações, nove passageiros foram resgatados com vida pelas equipes de resgate. No entanto, as autoridades temem que grande parte dos desaparecidos tenha morrido. Segundo a guarda litorânea, o naufrágio teria ocorrido por volta da meia-noite (horário local), quando uma tempestade atingiu a região entre Java Central e a província de Kalimatan. As equipes de resgate estão utilizando lanchas e helicópteros para buscar possíveis sobreviventes. Porém, a visibilidade ruim e o mau tempo dificultam os trabalhos. Os naufrágios ocorrem com freqüência na Indonésia, um extenso arquipélago formado por mais de 18 mil ilhas, sendo que 13 mil delas são povoadas. A navegação é o transporte mais comum e barato para os 212 milhões de habitantes. As investigações de casos anteriores apontam a falta de atenção dos capitães às normas de segurança e o excesso de carga e de passageiros como a principal causa desse tipo de acidente. Em fevereiro de 1999, um navio afundou com 332 passageiros a bordo. Na ocasião, somente 20 sobreviveram.