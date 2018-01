Naufrágio deixa nove mortos na Índia Nove pessoas morreram quando um barco virou num rio no leste da Índia. Entre os mortos, há sete mulheres e um menino. Segundo o inspetor-geral de assuntos judiciais no Estado de Bengala Ocidental, havia 70 pessoas na embarcação quando ela virou perto da aldeia Kultoli, no Rio Muri. A localidade está situada a cerca de 80 quilômetros de Calcutá, capital do Estado. Dezesseis pessoas foram resgatadas e 12 foram internadas. As demais nadaram para as margens.