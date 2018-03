Naufrágio deixa pelo menos 38 mortos em Mianmar

Pelo menos 38 pessoas morreram quando uma balsa motorizada afundou em um rio na região do delta do Irrawaddy, em Mianmar, informou a mídia birmanesa nesta sexta-feira, 4. Quarenta e quatro pessoas foram resgatadas com vida. De acordo com o jornal estatal, o acidente aconteceu na terça no Rio Yway, mas não havia detalhes disponíveis sobre a tragédia. O rio onde ocorreu o naufrágio situa-se na mesma região onde, no início de maio, o ciclone Nargis deixou um rastro de morte e devastação. A embarcação seguia da aldeia de Pakeikkyi para a localidade de Myaungmya, uma das castigadas pelo ciclone Nargis, que deixou 84.537 mortos e 53.836 desaparecidos, segundo números oficiais.