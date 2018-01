Naufrágio deixa pelo menos 44 mortos em Bahrein Pelo menos 44 pessoas morreram nesta quinta-feira no golfo de Bahrein após o naufrágio de um navio com cerca de 150 passageiros, informou a emissora Al-Arabiya. A embarcação transportava trabalhadores "ocidentais e asiáticos", disse a rede de televisão, sem dar maiores detalhes sobre a nacionalidade dos viajantes do barco de turismo. A emissora acrescentou que as forças de resgate conseguiram salvar 90 pessoas e que o acidente é fruto de uma "falha técnica" da embarcação. A embarcação fazia um cruzeiro noturno que deveria durar várias horas e virou a menos de dois quilômetros da costa, de acordo com agências de notícias de Bahrein.