Naufrágio deixa pelo menos 50 mortos na Libéria Um barco superlotado naufragou no noroeste da Libéria e causou a morte de pelo menos 50 pessoas, informaram autoridades locais nesta segunda-feira. Há pelo menos uma centena de desaparecidos. Cerca de 200 pessoas foram lançadas às águas do Rio Mofa quando a embarcação superlotada adernou na sexta-feira, informou Daniel Chea, ministro da Defesa da Libéria. O acidente aconteceu a cerca de 80 quilômetros de Monróvia, a capital. As autoridades liberianas recolheram pelo menos 48 corpos e conseguiram resgatar somente 15 sobreviventes, segundo as palavras de Chea. Entre os sobreviventes estão o piloto do barco e uma mulher grávida, prosseguiu o ministro. "As chances de encontrarmos mais sobreviventes são diminutas", disse.