Naufrágio em ilha próxima à Austrália mata ao menos 27

Associated Press e Efe

Atualizado às 7h56

Embarcação se despedaçou ao se chocar contra rochas.

SYDNEY - Pelo menos 27 pessoas morreram após o naufrágio de um barco nesta quarta-feira, 15, nas águas próximas à Ilha Christmas, no Oceano Índico. A embarcação levava imigrantes que tentavam chegar à Austrália.

Até agora, 41 pessoas foram resgatadas. As autoridades australianas indicaram que as equipes de resgate ainda continuam buscando por mais náufragos, em meio ao mar agitado. Os especialistas calculam que entre 70 e cem pessoas estavam a bordo da embarcação de madeira, principalmente iraquianos e iranianos.

Havia crianças e idosos entre os náufragos. O barco colidiu com algumas rochas na ilha, onde refugiados ficam abrigados em um centro de detenção, informou o jornal The West Australian.

A Ilha Christmas está localizada a 2.600 quilômetros da costa ocidental da Austrália e a cerca de 300 quilômetros da costa indonésia. A nacionalidade de todo os ocupantes do barco ainda é desconhecida, mas a maioria de refugiados que tenta entrar na Austrália dessa forma é proveniente do Irã, do Iraque, Afeganistão e Sri Lanka.