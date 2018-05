Naufrágio em rio de Bangladesh deixa 28 mortos Um barco de passageiros lotado, transportando cerca de 100 pessoas, naufragou nesta quinta-feira no rio Meghna, no distrito de Brahmanbaria, em Bangladesh, deixando pelo menos 28 mortos e mais desaparecidos, informou um oficial da polícia local. O rio Meghna é um dos três tributários que formam o Delta do rio Ganges. O chefe da polícia Jamil Ahmed disse que moradores e socorristas retiraram 28 corpos do rio. Muitos sobreviventes conseguiram nadar até as margens, mas o número de desaparecidos não está claro, disse Ahmed.