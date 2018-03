Naufrágio em rio mata pelo menos 47 pessoas no Congo O naufrágio de uma embarcação de passageiros no rio Ubangi, na República Democrática do Congo, deixou pelo menos 47 mortos e mais de cem desaparecidos, informou o representante distrital Mathieu Bela. Ele informou que 47 corpos foram retirados rio depois do naufrágio, ocorrido na noite de ontem. A embarcação transportava 182 pessoas, a maioria comerciantes, mas também mulheres e crianças. Pelo menos 27 sobreviventes foram resgatados. "Os demais passageiros, mais de cem, desapareceram. Não sabemos o que aconteceu com eles", disse Bela. O representante disse que as autoridades locais não receberam nenhuma ajuda por parte do governo, devido à falta de informação e à dificuldade de acesso ao local da tragédia. "O acidente aconteceu na noite de ontem, quando o barco atingiu uma pedra no escuro. Não há sinais nem placas, não há nada que oriente a navegação", disse. O Rio Ubangi percorre a fronteira entre o Congo e a República Centro-Africana. Acidentes com embarcações ocorrem com freqüência no Congo devido à superlotação e à falta de manutenção.