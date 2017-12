Naufrágio faz nove mortos no Peru Pelo menos nove pessoas morreram e outras 16 estão desaparecidas devido ao naufrágio de uma embarcação no Rio Mantaro, na região central do Peru, informou a emissora local Radioprogramas. O acidente aconteceu no último domingo mas foi divulgado apenas na quarta-feira por causa da distância. A emissora informou que as autoridades resgataram até o momento nove corpos perto da cidade de Canaire, em San Martín de Pangoa. Segundo relatos preliminares, a embarcação havia deixado a cidade de Pangoa, no departamento de Junín, e transportava comerciantes que levavam produtos para serem vendidos no departamento de Ayacucho.