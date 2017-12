Naufrágio mata 12 pessoas no Vietnã Pelo menos 13 pessoas morreram, entre mulheres e crianças, no naufrágio de uma embarcação no rio Thi Vai, no sul do Vietnã, segundo informações da polícia local. De acordo com as primeiras informações, as vítimas estavam voltando de uma cerimônia religiosa realizada na província de Ba Ria Vung Tau, no sul do país. Mais de 30 pessoas viajavam na embarcação no momento do acidente. Segundo as autoridades locais, as equipes de salvamento conseguiram resgatar os cadáveres de 10 mulheres e três crianças.