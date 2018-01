Naufrágio mata 17 na Índia Dezessete pessoas morreram quando um barco lotado afundou no Rio Ganges, na Índia, depois de um passeio no domingo. Dez conseguiram nadar até a margem logo que a embarcação, que levava 27 pessoas, foi a pique, segundo o sub-diretor de polícia, Narendra Nath Srivastava. O local está próximo a Varanasi, uma das cidades mais veneradas pelos hindús, a cerca de 300 quilômetros ao leste de Lucknow, a capital do estado de Uttar Pradesh.