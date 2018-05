Naufrágio mata 2 imigrantes a caminho da Itália O naufrágio de uma embarcação que tentava chegar à Europa com 250 imigrantes ilegais matou pelo menos duas mulheres ontem, nas imediações da ilha italiana de Pantelleria. Segundo a Guarda Costeira, o barco transportava cidadãos de países da África Subsaariana e perdeu o curso antes de encalhar. Quando embarcações de patrulha se aproximaram, os imigrantes se atiraram nas águas do Mediterrâneo para o resgate. Semana passada, um barco que transportava cerca de 300 ilegais naufragou a caminho da Europa e apenas 50 pessoas foram resgatadas com vida. Na segunda-feira, o presidente da Comissão Europeia, José Manuel Barroso, afirmou que o bloco estuda uma ajuda à Tunísia - de onde veio a maioria dos 26 mil imigrantes ilegais que chegaram à Itália desde o início dos distúrbios no mundo árabe - de 140 milhões de euros. / AP