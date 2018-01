Naufrágio mata 22 imigrantes ilegais no Iêmen O Alto Comissariado da ONU para os Refugiados (Acnur) informou hoje que 22 pessoas morreram hoje e outras 28 estão desaparecidas ao tentar chegar de maneira ilegal ao Iêmen, procedentes de Etiópia e Somália. Um porta-voz da agência da ONU para os refugiados informou que uma embarcação comandada por traficantes de pessoas, e que transportava ilegalmente 120 somalis e etíopes, afundou perto do litoral do Iêmen. As fontes do Acnur, que também receberam confirmação das autoridades iemenitas, disseram que o incidente, o segundo ocorrido em águas do Golfo de Aden em uma semana, ocorreu ontem.