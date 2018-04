Naufrágio mata 35 pessoas na Índia

NOVA DÉLI - Pelo menos 35 pessoas, a maioria mulheres e crianças, morreram afogadas pelo naufrágio da barca na qual se deslocavam pelo rio Ganges, no norte da Índia, segundo informou hoje a polícia.

O acidente ocorreu este domingo pela noite no distrito de Buxar, do estado indiano de Bihar, disse à agência indiana Ians uma fonte da polícia, que disse que na embarcação viajavam cerca de 80 pessoas.

Continuam desaparecidos 15 dos passageiros, todos eles camponeses pobres que voltavam após terminar sua jornada de trabalho em ampos de milho próximos.

"Parece que o acidente ocorreu porque a barca estava sobrecarregada", disse a fonte policial. "O bote podia transportar 35 pessoas, mas o número de passageiros era mais do que o dobro dessa quantidade quando ocorreu o acidente", acrescentou um funcionário do distrito.

Ainda estão em andamento as operações de busca e resgate, segundo essas fontes.

O governo de Bihar abriu uma investigação para determinar a causa do acidente e anunciou uma compensação de cem mil rúpias (cerca de US$ 2.250) para as famílias de cada um dos mortos.