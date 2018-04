Naufrágio mata 8 e deixa 5 desaparecidos Ao menos oito pessoas morreram ontem e outras cinco estão desaparecidas após o naufrágio de um navio no litoral sul da Malásia. Os corpos apareceram em uma praia de Kota Tinggi, no Estado de Johor, 300 quilômetros ao sul de Kuala Lumpur. Em entrevista a uma rede de TV, o chefe da polícia local, Che Mahazan Che Aik, afirmou que na embarcação viajavam imigrantes do Afeganistão, Paquistão e Iraque, que teriam saído da Malásia com destino a algum país vizinho para buscar asilo.