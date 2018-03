Naufrágio mata ao menos 38 pessoas em Mianmar

Pelo menos 38 pessoas morreram em um naufrágio no sul de Mianmar (antiga Birmânia), onde há um mês o ciclone Nargis deixou um rastro de destruição e morte, informou nesta sexta-feira, 4, a imprensa local. A embarcação, na qual viajavam 82 pessoas, naufragou na terça-feira passada no rio Yway, quando se dirigia à localidade de Myaungmya, por causa de uma rachadura em seu casco, informou o diário estatal Nova Luz de Myanmar. Os demais passageiros foram resgatados. Myaungmya é uma das localidades mais castigadas pelo Nargis, que no começo de maio deixou 84.537 mortos e 53.836 desaparecidos no país.