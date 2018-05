Naufrágio na Austrália pode ter matado 48 imigrantes A Austrália cancelou hoje as buscas pelos corpos das vítimas do naufrágio da semana passada de um barco que levava imigrantes em busca de asilo no país. A primeira-ministra do país, Julia Gillard, disse que "a melhor estimativa" indicava que 48 pessoas haviam morrido na tragédia, mas ela notou que talvez o número exato nunca seja descoberto.