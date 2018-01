Naufrágio na Líbia deixa 16 mortos e 56 desaparecidos O naufrágio ao largo da costa da Líbia de um barco de pesca de nacionalidade indeterminada, transportando para a Europa uma centena de imigrantes clandestinos africanos, deixou hoje 12 mortos e 56 desaparecidos. "Um barco de pesca de nacionalidade não identificada naufragou ao largo de Tripoli devido ao mau tempo", disse um fonte do ministério líbio da Justiça. "Seguiam 120 pessoas a bordo, imigrantes ilegais africanos a caminho da Europa e talvez, mais concretamente, para Itália", adiantou a mesma fonte. "Os guarda costeiros líbios conseguiram salvar 52 pessoas, 12 morreram e 56 são dadas como desaparecidas", afirmou a fonte do Ministério da Justiça, que anunciou a abertura de um inquérito para determinar a nacionalidade dos imigrantes e do navio, bem como o local de partida da embarcação.