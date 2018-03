Naufrágio nas Filipinas deixa mais de 800 desaparecidos Mais de 800 pessoas estavam desaparecidas neste domingo depois que um navio de passageiros filipino virou por causa de um tufão que matou 155 e deixou um rastro de destruição através do arquipélago. O navio tinha 845 pessoas a bordo, e não cerca de 740 com estimado anteriormente, disseram os proprietários do barco. Até agora só se conhecem quatro sobreviventes do desastre marítimo, que dizem que muitos passageiros não conseguiram abandonar o 'MV Princess of Stars' a tempo. Botes salva-vidas lotados também afundaram nas águas frias e agitadas pela tempestade. "Muitos de nós saltaram, as ondas estavam enormes, e a chuva estava forte", disse um sobrevivente identificado somente como Jesse a uma rádio local. "Só foi feito um alerta de megafone, cerca de trinta minutos antes do barco tombar para o lado." "Logo em seguida eu pulei, o barco virou, as pessoas mais velhas ficaram no barco." Uma embarcação da guarda costeira que varria as águas em torno da balsa de vinte e três toneladas tentava confirmar relatos de que alguns passageiros conseguiram alcançar uma pequena ilha próxima. "Estamos torcendo para que mais pessoas tenham chegado à praia", disse à Reuters o vice-almirante Wilfredo Tamayo, chefe da guarda costeira. O 'Princess of Stars' afundou no sábado, mas a guarda costeira foi incapaz de alcançá-lo por causa do mar agitado e do mau tempo causado pelo tufão Fengshen, que atingiu o centro das Filipinas na sexta-feira. Chinelos de crianças e coletes salva-vidas foram encontrados na praia. Ao todo, eram 724 passageiros e 121 tripulantes. Pelo menos duas outras embarcações da guarda costeira estavam a caminho para auxiliar os esforços de resgate. Tamayo disse esperar que os mergulhadores sejam capazes de vasculhar o barco submergido na segunda-feira. Ele disse ainda que não há sinais de vazamento de combustível, mas acrescentou que uma equipe especializada em vazamentos de óleo deve chegar ao local com uma das embarcações da guarda costeira antes da madrugada de segunda-feira. O tufão Fengshen, cujos ventos atingem até 195 km/h, matou pelo menos 155 pessoas no centro e no sul das Filipinas, incluindo 101 na província de Iloilo, onde os alagamentos afundaram comunidades inteiras. "Iloilo parece um oceano. Este é o pior desastre de nossa história", declarou o governador Neil Tupaz à rádio local. Dezenas de milhares de pessoas na província permanecem isoladas nos telhados de suas casas submersas. Na vizinha Capiz, mais de duas mil casas foram destruídas na capital da província, onde as autoridades lutam para estabelecer contato com comunidades mais distantes.