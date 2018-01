Naufrágio no litoral de Camarões pode ter deixado 127 mortos Um navio que tinha saído da Nigéria afundou nesta quinta-feira em frente ao litoral de Camarões, e 127 pessoas podem ter se afogado, segundo relatórios da rádio local. Emissoras nigerianas, com base em relatórios divulgados pela rádio estatal do país vizinho, disseram que o navio com cerca de 150 pessoas a bordo afundou em frente ao porto de Kribi, ao sudoeste de Iaundê, capital de Camarões. A maioria dos passageiros era da Nigéria, Burkina Fasso e Mali, e a embarcação tinha como destino o Gabão. De acordo com os relatórios, as equipes de socorro resgataram 23 sobreviventes, e há o temor de que as outras tenham morrido.