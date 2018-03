Naufrágio no Mar Negro deixa pelo menos oito mortos Um navio de carga russo naufragou na costa turca do Mar Negro, informou um funcionário da autoridade portuária da Turquia. Dois dos 14 tripulantes do navio Strelets foram salvos, disse Ertugrul Engiz, vice-diretor da autoridade portuária de Zonguldak, 150 quilômetros a noroeste de Ancara. Uma operação de busca pelos outros quatro desaparecidos foi suspensa no início da noite e são escassas as chances de se encontrar sobreviventes.