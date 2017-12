Naufrágio perto da Indonésia tem 37 desaparecidos Um total de 37 pessoas seguem desaparecidas dois dias depois do afundamento de uma embarcação com mais de 100 pessoas a bordo em águas ao leste da Indonésia, disse o diretor da operação de resgate, Agus Susilo. Ele informou que hoje foram achadas outras três pessoas, uma delas morta, subindo para dois o número de falecidos no naufrágio. Os dois sobreviventes apresentavam sintomas graves de afogamento e hipotermia após passar mais de 24 horas em mar aberto e receberam auxílios básicos na embarcação militar de resgate. Susilo assinalou que as fortes chuvas estão dificultando as operações de salvamento, mas assegurou que as tarefas serão mantidas durante os próximos dias. Um total de 115 pessoas foram resgatadas com vida desde que na terça-feira pela noite o barco naufragou quando se dirigia à ilha de Rote desde Kupang, no Timor Oeste. Embora no registro da embarcação houvesse 105 nomes entre passageiros e tripulação, havia mais de 150 pessoas, segundo informou, ontem à noite, a polícia local. As autoridades indonésias apontaram o mar, com ondas de até quatro metros, como a causa mais provável do acidente. No entanto, se investiga se a embarcação viajava com sobrepeso ou se não cumpria alguma medida de segurança.