Naufrágio pode ter deixado 120 mortos em Gana Uma embarcação superlotada com cerca de 150 passageiros a bordo afundou em um lago em Gana, deixando um saldo de pelo menos 120 desaparecidos, presumivelmente mortos, informou a polícia local nesta segunda-feira. Apenas 30 pessoas foram resgatadas vivas do naufrágio do último sábado no Lago Volta e as esperanças com relação ao resgate de mais sobreviventes diminuem com o passar das horas, disse o oficial da polícia local, Akwasi Anyidoho. De acordo com ele, os esforços de resgate continuam. Os passageiros da embarcação naufragada estavam de mudança para outra cidade depois que a ilha na qual moravam, situada no meio do lago, foi declarada reserva ambiental. Segundo relatos de sobreviventes, o barco colidiu com alguma coisa em seu trajeto antes de afundar. Anyidoho afirmou que a embarcação estava superlotada, mas não revelou qual era sua capacidade.