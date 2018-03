Naufrágio pode ter matado 400 pessoas em Bangladesh Um barco com 700 pessoas afundou na noite desta terça-feira no rio Meghna, região de Chandpur, no sudeste de Bangladesh, quando se dirigia de Daca, capital do país para Bhola. Cerca de 500 pessoas estão desaparecidas e o restante foi resgatado por barcos que navegavam na região. Ainda não há informações sobre as causas do acidente, mas, segundo testemunhas, uma forte tempestade teria virado o barco. O número de mortos ainda não foi divulgado. Naufrágios são comuns no país, que soma 230 rios e tem no transporte fluvial seu grande meio de locomoção. Só neste ano, pelo menos 300 pessoas já morreram.