Naufrágio provoca 11 mortes na China Onze pessoas morreram afogadas após o naufrágio de um barco em um rio na província de Gansu, a 800 quilômetros de Pequim, China. O acidente foi comunicado hoje pela agência de notícias oficial do governo chinês, a Nova China. Cinco pessoas foram resgatadas por habitantes da região. As causas do acidente estão sendo investigadas. Os naufrágios no interior da China são comuns devido ao excesso de passageiros ou às precárias condições dos barcos.