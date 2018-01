Naufrágios deixam 200 desaparecidos em Bangladesh Cerca de 200 pessoas desapareceram nesta quarta-feira, depois de 19 botes terem afundado ou serem vistos à deriva. Uma forte tempestade tropical atingiu o litoral sul de Bangladesh, disseram autoridades locais e testemunhas. Os corpos de dois pescadores foram recuperados na praia. Equipes de resgate enfrentavam ondas de dois metros de altura, em buscas no mar e em ilhas próximas. Pelo menos 10 barcos pesqueiros de madeira, com cerca de 150 homens a bordo, naufragaram na costa de Cox´s Bazar, uma estância turística situada a quase 300 quilômetros de Dhaka, disse Azimuddin Chowdhury, funcionário do governo local. Onze sobreviventes conseguiram nadar até a praia e alertar as autoridades, enquanto cerca de 140 pessoas continuavam desaparecidas, disse ele. Outros oito barcos pesqueiros, com cerca de 60 pessoas a bordo, desapareceram no distrito costeiro de Barisal, também no sul do país. Um barco motorizado da Marinha afundou nas proximidades da ilha de Kutubdia, mas seus seis tripulantes escaparam ilesos com a ajuda de coletes salva-vidas, disse um oficial. Os pescadores disseram ter sido pegos pela tempestade após ignorarem alertas sobre o mau tempo.