Náufrago chega à El Salvador após longa jornada no mar O pescador que contou ter ficado à deriva no mar por mais de um ano finalmente chegou a El Salvador, exausto e sem fala. Jose Salvador Alvarenga tentou responder às perguntas dos repórteres que o esperavam no aeroporto, ansiosos para saber os detalhes da aventura considerada por muitos como história de pescador. Uma viagem de mais de 10 mil quilômetros pelo mar do Pacífico, indo do México às Ilhas Marshall, feita por um homem em um pequeno barco sobrevivendo de peixe cru e sangue de tartaruga e de pássaros.