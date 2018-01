Náufrago figura mais debilitado em nova aparição pública O náufrago salvadorenho que disse ter passado mais de um ano à deriva no Oceano Pacífico antes de finalmente aportar nas Ilhas Marshall na semana passada fez uma breve aparição pública nesta quinta-feira. Desta vez, José Salvador Alvarenga tinha a aparência muito mais debilitada do que quando foi resgatado no remoto atol de Ebon na semana passada.