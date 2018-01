Náufrago inicia viagem de volta a El Salvador

Cerca de 50 funcionários, voluntários e jornalistas estavam no aeroporto para ver o embarque do pescador Salvador José Alvarenga para o seu país de origem. Ele irá fazer uma escala no Havaí para depois seguir para El Salvador.

O pescador estava com boa aparência e caminhava sem ajuda de outras pessoas.

No aeroporto, Alvarenga agradeceu as pessoas que o socorreram. "Obrigado pelo apoio, pelo apoio de seu povo", disse ele ao presidente das Ilhas Mashall, Christopher Loeak, que acompanhou o embarque. Alvarenga fará a viagem acompanhado por um funcionário da embaixada de El Salvador no Japão.

Ele contou às autoridades que saiu do México no fim de 2012 com outro pescador, que morreu depois, para pescar tubarões e foi arrastado por uma tempestade, ficando à deriva em alto-mar.

A embarcação de Alvarenga teria percorrido mais de 10 mil quilômetros no Oceano Pacífico e foi socorrida por moradores das Ilhas Marshall no final do mês passado. Ele disse que sobreviveu durante estes meses à base de peixes, aves e tartarugas.

Após ser salvo, Alvarenga ficou se recuperando em um hospital e depois foi encaminhado a um hotel em Majuro, capital das Ilhas Marshall.

A aparência animada do náufrago na segunda-feira passada, quando saudou centenas de pessoas após desembarcar em Majuro, capital das Ilhas, provocou dúvidas sobre sua história. Na quinta-feira, porém, o pescador fez outra aparição pública e pareceu bastante debilitado. Fonte: Associated Press.