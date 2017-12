Nave da Nasa viaja para o fim do princípio Uma nave da Nasa será lançada neste fim de semana para estudar a luz mais antiga da qual se tem conhecimento: o último reflexo da explosão primordial que teria originado o universo. "Vamos lançar uma missão que tirará uma foto familiar" dessa luz, disse Alan Bunn, diretor científico da Nasa. A decolagem está marcada para as 15h46 locais de sábado, mas o mau tempo poderá causar um certo atraso. Os astrônomos acreditam que as fotos permitirão determinar a idade exata do universo, seu conteúdo, sua forma e talvez até seu destino final. Diversos cientistas defendem a tese de que o universo começou com uma explosão primordial cataclísmica, que teria ocorrido entre 10 bilhões e 17 bilhões de anos atrás, e que desde então o universo está em constante expansão. O observatório construído a um custo de US$ 95 milhões e batizado como Sonda de Microondas Anisótropas captará uma imagem do universo tal como este era 400.000 anos depois da primeira explosão. A etapa é comparável com as primeiras 12 horas de uma vida humana, disse Charles Bennett, cientista da Nasa encarregado da missão.