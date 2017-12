Nave espacial acopla, preparando queda da Mir A nave russa Progress acoplou com sucesso, neste sábado, com a estação espacial Mir, levando a bordo 2,5 toneladas de combustível e oxigênio. A operação visa a garantir os suprimentos necessários para que o equipamento chegue com segurança à atmosfera terrestre em março, previsão para sua autodestruição no Oceano Pacífico. Grande jóia do programa espacial soviético, a Mir sofreu uma série de problemas nos últimos anos, além de vir recebendo pouca verba do governo.