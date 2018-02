Nave espacial russa Soyuz é lançada em direção à ISS

Famílias e amigos assistiram ao lançamento em uma plataforma de observação, às 8h40 no horário local (23h40 de sábado, horário de Brasília). Em uma televisão foi possível ver uma boneca dada a Malenchenko como mascote pela sua filha começar a flutuar quando a nave deixou a pressão atmosférica da Terra.

O lançamento deste domingo ocorreu no 37º aniversário da missão Apollo-Soyuz, durante a qual naves dos EUA e da União Soviética entraram no espaço, estabelecendo um precedente para cooperação científica entre dois inimigos da Guerra Fria. As informações são da Associated Press.