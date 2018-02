Nave russa chega à estação orbital internacional A nave espacial russa Soyuz acoplou suavemente com a estação orbital internacional Alpha nesta quarta-feira. O foguete Soyuz-FG acoplou minutos antes das 2h01 (pelo horário de Brasília), horário previsto para a operação. A nave partiu na segunda-feira do cosmódromo de Baikonur, no Casaquistão, levando o comandante russo Gennady Padalka, o engenheiro de vôo americano Michael Flincke e o astronauta holandês Andre Kuipers. Padalka e Flincke subsituirão o astronauta americano Michael Foale e o cosmonauta russo Alexander Kaleri na estação orbital. Kuipers partitipará de uma missão de nove dias para realizar experimentos para a Agência Espacial Européia. Kuipers deverá retornar à Terra em 30 de abril junto com Foale e Kaleri, que estão na estação orbital desde 30 de outubro. Apesar do sucesso da acoplagem, em solo a tensão estava em alta com uma autoridade russa criticando a Nasa pela duração de missões futuras. Os russos querem que as missões durem mais tempo. A Nasa suspendeu suas missões tripuladas ao espaço depois da tragédia com a Columbia, em fevereiro de 2003, fazendo com que a Rússia cuide sozinha do envio de astronautas à estação internacional. As autoridades russas querem que as missões na Alpha passem de seis meses para um ano de duração para que possa dar seqüência a outros projetos, como o envio de turistas ao espaço sideral.