Nave russa com turista chega à estação espacial A cápsula espacial russa Soyuz chegou hoje à estação espacial internacional Alpha levando a bordo um turista espacial americano e dois tripulantes. Depois de um vôo sem sobressaltos iniciado há dois dias no cosmódromo de Baikonur, Casaquistão, a Soyuz TMA-13 acoplou automaticamente alguns minutos antes do previsto. As escotilhas foram finalmente liberadas depois de uma hora e meia, abrindo espaço para a entrada do turista espacial Richard Garriott, do cosmonauta Yuri Lonchakov e do astronauta Michael Fincke. O trio foi recebido com abraços pelos atuais tripulantes da estação orbital. Garriott, de 47 anos, teria desembolsado US$ 30 milhões para realizar o sonho de infância de viajar ao espaço sideral. Ele passará dez dias na estação.