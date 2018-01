Nave russa leva suprimentos à estação espacial Alpha Uma nave de carga russa partiu do Casaquistão na manhã de hoje para levar equipamentos e suprimentos para a tripulação da estação espacial internacional Alpha, que estava ficando sem comida. A nave Progress M-51 partiu do cosmódromo de Baikonur às 1h19 (horário de Moscou) e entrou em órbita 200 quilômetros acima da superfície terrestre depois de nove minutos, informou a Agência Aeroespacial Russa por meio de um comunicado. A nave deverá chegar à Alpha na manhã de domingo com aproximadamente 2,5 toneladas de comida, água, combustível e equipamentos de pesquisa para o cosmonauta russo Salizhan Sharipov e o astronauta americano Leroy Chiao, que estão há mais de um mês na estação espacial. Autoridades espaciais americanas e russas ficaram assustadas quando descobriram que os suprimentos de comida durariam somente de 7 a 14 dias depois de 25 de dezembro.