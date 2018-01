Nave russa mal acoplada atrasa ônibus espacial A apenas nove horas do horário marcado para seu lançamento, a agência espacial dos Estados Unidos (Nasa, por sua sigla em inglês) retardou, nesta quinta-feira, o lançamento do ônibus espacial Endeavour devido a uma nave de carga russa mal acoplada à estação espacial internacional Alpha. Os diretores de lançamento decidiram dar prazo até amanhã para que os engenheiros se certifiquem de que não haveria problemas para a chegada da Endeavour a Alpha. Há preocupação com a possibilidade de o problema com a nave de carga ter danificado a estrutura da estação, devido à força aplicada pela nave que chegava.