Nave Soyuz decola com três tripulantes rumo à ISS

MOSCOU - A nave Soyuz MS-07 da Rússia com três tripulantes a bordo foi lançada neste domingo, 17, a partir da base de Baikonur no Cazaquistão com destino à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês).

A nave decolou às 10h21 (hora de Moscou, 5h21 em Brasília) com ajuda de um foguete portador Soyuz-FG e se acoplará à plataforma orbital dentro de dois dias.

O lançamento aconteceu na lendária rampa Número 1 da base cazaque que leva o nome de Yuri Gagarin, o primeiro homem a ir ao espaço.

A princípio, a decolagem devia ter acontecido no dia 27 de dezembro, mas a Nasa pediu para adiantá-la para que não coincidisse com as festas de Natal.

A tripulação é composta pelo russo Anton Shkaplerov, o americano Scott Tingle e o japonês Norishige Kanai, que realizam sua primeira missão espacial.

Na plataforma orbital estão o russo Aleksandr Misurkin e os americanos Mark Vande Hei e Joseph Acaba.

Como é tradição, os ocupantes da estação vão passar o Ano Novo em órbita e receberão os presentes de Natal a bordo de um cargueiro russo Progress.

A missão anterior, integrada pelo russo Sergei Riazanski, o americano Randolph Bresnik e o italiano Paolo Nespoli da Agência Espacial Europeia, retornou à Terra na quinta-feira passada. /EFE