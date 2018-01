Navio afunda com 2.800 carros de luxo Dois navios colidiram ontem no Canal da Mancha e um deles, o norueguês Tricolor, afundou com sua carga de 2.862 carros de luxo ? BMWs, Volvos e Saabs. O outro navio é o Kariba, de bandeira das Bahamas. Não houve vítimas. O denso nevoeiro foi a causa da colisão, 50 quilômetros a leste de Ramsgate, na costa inglesa. O mar na região não é profundo e o Tricolor está apenas parcialmente submerso, informou a guarda costeira da França. A carga do navio é avaliada em US$ 49 milhões, e o barco em US$ 40 milhões.