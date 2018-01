Navio afunda no Golfo de Bahrein Um barco que transportava cerca de 150 pessoas afundou na costa do Bahrein, nesta quinta-feira, segundo informaram fontes locais. A embarcação fazia um cruzeiro noturno que deveria durar várias horas e virou a menos de dois quilômetros da costa, de acordo com agências de notícias de Bahrein. A agência informou que barcos da guarda costeira chegaram ao local e que as operações de resgate já começaram. Um porta-voz da Marinha americana, Jeff Breslau, disse que mergulhadores e helicópteros foram enviados ao local do naufrágio. Redes de TV locais reportaram várias ambulâncias e veículos da polícia se dirigindo ao porto de Muharraq, mas informaram que, até agora, não houve mortes. Um correspondente da rede de TV Al-Arabiya disse que a embarcação era, provavelmente, uma balsa local navegando perto das ilhas do Golfo de Bahrein.