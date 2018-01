Navio americano resgata iranianos no Golfo Pérsico Um navio americano resgatou seis marinheiros iranianos que estavam há dez dias à deriva nas águas do Golfo Pérsico, depois de uma falha técnica no motor de sua embarcação, anunciou em um comunicado, nesta quarta-feira, a Quinta Frota dos Estados Unidos em Bahrein. Segundo a nota, o resgate foi realizado na terça-feira por tripulantes do navio USS Gonzalez, que faz parte dos barcos que estão no Golfo para realizar operações de segurança na guerra americana contra o terrorismo. O documento acrescenta que os tripulantes do navio ajudaram os iranianos com água e comida e coordenaram a repatriação dos marinheiros, juntamente com outros membros das Operações de Segurança Marítima na área e autoridades iranianas O governo americano rompeu relações diplomáticas com o Irã em 1979 depois que mais de 50 americanos ficaram presos em Teerã durante 444 dias. A hostilidade entre os dois países agravou-se pelas acusações do governo dos Estados Unidos de que o Irã tem planos de fabricar armas nucleares, o que é negado por Teerã.