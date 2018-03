Navio argelino recolhe 22 emigrantes clandestinos à deriva

Um navio argelino recolheu em alto mar na noite da segunda-feira, 11, 22 jovens que tentavam chegar clandestinamente à Itália e cuja embarcação se encontrava à deriva devido a uma avaria do motor, informou nesta quarta, 13, o jornal Liberté. O navio argelino Tariq Ibn Ziad, que faz a rota entre Argel e Marselha, socorreu os náufragos. Eles estavam há três dias sem poder reparar o motor de sua embarcação. Os emigrantes clandestinos foram levados a Argel, onde receberam assistência médica. Eles serão processados por tentativa de abandonar o país de forma ilegal. Os jovens, todos eles argelinos, tinham partido da costa d Dellys, a leste de Argel, com a intenção de chegar a uma das ilhas italianas do canal da Sicília. A Guarda litorânea informou a detenção de outros 19 emigrantes clandestinos que na terça-feira tentaram deixar o país em duas pequenas embarcações.