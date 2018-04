Navio com 111 a bordo pega fogo na costa inglesa Uma embarcação de uma empresa de pesca pegou fogo no sudoeste das Ilhas de Scilly, no sudoeste da Inglaterra. Uma operação está em andamento para retirar todas as 111 pessoas a bordo, informou hoje a Guarda Costeira. "Há 81 pessoas em botes salva-vidas e 30 permanecem na embarcação em chamas", disse um porta-voz da Guarda Costeira.