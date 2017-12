Navio com 20 tripulantes afunda na costa japonesa Um navio de carregamento panamenho com 20 tripulantes a bordo afundou no mar da costa sudoeste do Japão nesta segunda-feira, matando pelo menos um marinheiro e deixando outro desaparecido, informou a guarda costeira japonesa. Botes resgataram cinco outros tripulantes que não apresentavam batimentos cardíacos, mas ainda não haviam sido declarados mortos, tendo sido transportados para a cidade de Nagasaki, segundo Yukitoshi Masaki, porta-voz da guarda costeira local. Os nomes dos tripulantes não foram divulgados. Dos 20 componentes, 11 eram chineses, um era de Taiwan, dois da Indonésia e seis da Birmânia. O navio levava um carregamento de produtos de aço de 3,9 toneladas e seguia em direção ao porto de Taiwan.