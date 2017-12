Navio com estrangeiros refugiados chega ao leste do Sri Lanka Um navio da Cruz Vermelha Internacional chegou neste domingo a Trincomalee, leste do Sri Lanka, com 150 estrangeiros que foram evacuados da península de Jaffna, no norte do país, região que vive sob intensos combates. O controle de Jaffna é disputado desde o fim de julho pelas forças governamentais e pela guerrilha dos Tigres de Libertação da Pátria Tâmil (LTTE), o que deixou isolada a população local, estimada em meio milhão de pessoas. Havia nessa península pelo menos 500 estrangeiros, entre trabalhadores de organizações humanitárias e cingaleses com passaporte estrangeiro. Muitos continuam esperando para serem evacuados. No navio da Cruz Vermelha só havia espaço para 150 pessoas, mas espera-se que nos próximos dias possam ser evacuados mais cidadãos estrangeiros. Duros combates aconteceram entre as forças governamentais e os rebeldes tâmeis em Jaffna, causando a morte de centenas de pessoas, provocando deslocamentos em massa. Atualmente, a única forma de chegar a essa península é por via marítima, pois as estradas estão interrompidas e a base aérea de Palaly não funciona, de modo que a população começou a sofrer problemas de escassez de remédios e alimentos. Segundo o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados (Acnur), o número de deslocados no Sri Lanka já supera 200 mil pessoas, sendo que apenas este ano chegou a quase nove mil, que se refugiaram principalmente no sul da Índia, onde há uma numerosa população tâmil.