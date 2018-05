Navio coreano afunda no Oceano Antártico e 4 morrem Um pesqueiro sul-coreano com 42 tripulantes a bordo afundou no Oceano Antártico nesta segunda-feira, matando quatro pescadores. Vinte foram resgatados e ainda há 18 tripulantes desaparecidos, disse um oficial da guarda-costeira sul-coreana. O ministério do Exterior da Coreia do Sul confirmou o afundamento, que se deu às 4h30 desta segunda-feira no horário local (17h30 de domingo, no horário de Brasília). A companhia que é proprietária da embarcação disse que o barco afundou em águas a aproximadamente 2.250 quilômetros ao sul da Nova Zelândia. Um outro barco pesqueiro que trabalhava na região ajudou no salvamento dos pescadores. O ministério do Exterior informou que oito dos 42 tripulantes são sul-coreanos, oito, chineses, 11 indonésios e 11 vietnamitas, além de três filipinos e um russo. A Coreia do Sul tem sido ajudada pelo governo da Nova Zelândia nas operações de busca. As informações são da Associated Press.