Navio da Coreia do Norte ultrapassa fronteira do sul

O porta-voz do Ministério da Defesa da Coreia do Sul, Kim Min-seok, afirmou que uma embarcação de 420 toneladas fez três viagens para além da fronteira durante a noite e foi embora durante a madrugada sem responder aos avisos dados pela marinha sul-coreana. Não houve troca de tiros. A incursão ocorreu a 23,4 quilômetros ao oeste da ilha de Yeongpyeong.

A fronteira marítima é contestada pela Coreia do Norte e a região já foi palco de confrontos fatais entre as duas Coreias no passado. Barcos de pesca e navios de patrulha da Coreia do Norte constantemente ignoram a demarcação.

Kim disse que o Ministério de Defesa avalia a última incursão como parte de um treino ou de uma inspeção pela Corea do Norte. O porta-voz se recusou a fornecer mais detalhes.

Seul não revela todos os encontros com o Exército do Norte, mas o porta-voz justificou o anúncio devido ao crescente interesse público nos assuntos entre as Coreias. Nos últimos dias, as duas Coreias concordaram em promover pela primeira vez em três anos um encontro das famílias separadas pela guerra de 1950-1953. Fonte: Dow Jones Newswires.